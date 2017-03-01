منظمو دورة روما يدعون شارابوفا إلى البطولة

أعلن منظمو دورة روما الدولية في كرة المضرب الأربعاء أنهم وجهوا دعوة إلى الروسية ماريا شارابوفا للمشاركة في الدورة المقررة شهر مايو المقبل.

وتعود اللاعبة رقم واحد سابقا في التصنيف العالمي والتي أحرزت خمسة ألقاب كبرى رسميا إلى الملاعب في دورة شتوتغارت الألمانية في أبريل، بعد اتمامها إيقافا مدته 15 شهرا لتناولها منشطات.

وقال منظمو دورة روما عبر حسابهم على موقع "تويتر": نعلن رسميا منح بطاقة دعوة إلى بطلة روما ثلاث مرات ماريا شارابوفا.

ولم تخض شارابوفا أي مباراة رسمية منذ ثبوت تناولها منشطات من مادة ملدونيوم المحظورة في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2016 عندما أوقفها الاتحاد الدولي للعبة لمدة عامين، قبل أن تقلص محكمة التحكيم الرياضي العقوبة إلى 15 شهرا.