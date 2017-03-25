حصان الأمير خالد بن عبدالله يفوز بكأس دبي للخيول

أهدى الحصان "أروغيت" السعودية لقبها الاول بفوزه السبت بالشوط الرئيس للنسخة الحادية والعشرين لكأس دبي العالمية للخيول، الاغلى في العالم وبالغ قيمة جوائزها 30 مليون دولار أميركي.

ولم يخيب أروغيت المملوك للأمير السعودي خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن التوقعات، وقطع مسافة الشوط الرئيس البالغة جوائزه 10 ملايين دولار ومسافته 2000 م على المضمار الرملي، بزمن وقدره 2.02.15 دقيقة متفوقا بفارق 2.25 طول عن أقرب منافسيه الجواد الأميركي "غان رانر" ، في حين حل القطري "نيوليثيك" في المركز الثالث.

ويعد أروغيت الذي يقوده الفارس مايكل سميث الجواد الافضل في العالم حاليا وتم تصنيفه في المركز الاول لعام 2016.

كما أهدى أروغيت مدربه الاميركي بوب بافرت لقبه الثالث في دبي، بعدما سبق للاخير ان قاد "سيلفر شارم" للفوز بنسخة 1998، ثم "كابتن ستيف" في نسخة 2001.

وفي الاشواط الاخرى، فاز الحصان القطري "رضا" بسباق دبي كحيلة كلاسيك (2000 م على المضمار الرملي، مليون دولار)، والاماراتي "سكند سمر" بسباق غودلفين مايل (1600 م رملي، مليون دولار)، والروسي "فيزراباد" بكأس دبي الذهبية (3200 م عشبي، مليون دولار)، والاماراتي "ثندر سنو" بداربي الامارات (1900 م رملي، مليونا دولار)، والفرنسي "ذا رايت مان" بسباق القوز للسرعة (1000 م عشبي، مليون دولار)، والاميركي "مايند يوربيسكويتس" بدبي غولدن شاهين ( 1200 م رملي، مليونا دولار)، والياباني"فيفلوس" بدبي تيرف (1200 م عشبي، 6 ملايين دولار)، والاماراتي "جاك هوبس" بدبي شيماء كلاسيك (2410 م عشبي، 6 ملايين دولار).

وتعتبر سباقات كأس دبي العالمية من أهم سباقات الخيول في العالم من حيث الجوائز المالية ونوعية الخيول التي تشارك فيها من مختلف القارات، على غرار مهرجان رويال اسكوت الملكي البريطاني وسباقات البريدرز كاب الاميركية الشهيرة وقوس النصر الفرنسي (الارك).

وتقام السباقات على مضمار ميدان منذ عام 2010 والذي يحتوى على مدرجات تتسع لنحو 60 الف متفرج، فضلا عن فندق من فئة خمس نجوم داخل المضمار، ومتحف للخيول والأمور المتعلقة بها، وقاعات للمعارض وغيرها من التسهيلات، وقبل ذلك كانت تقام على مضمار ند الشبا.