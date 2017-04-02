فيدرر يهزم نادال ويتوج بلقب بطولة ميامي

توج النجم السويسري روجيه فيدرر بلقب بطولة ميامي لأساتذة التنس للمرة الثالثة في مسيرته، عقب فوزه على غريمه الأسباني رافاييل نادال بنتيجة 6 - 3 و6 - 4 في المباراة النهائية للمسابقة يوم الأحد.

وواصل فيدرر، الذي توج بلقبه الثالث في الموسم الحالي، تفوقه الساحق على نادال هذا العام، بعدما تغلب عليه للمرة الثالثة على التوالي.

وكان فيدرر (35 عاماً) قد فاز على نادال في المباراة النهائية لبطولة استراليا المفتوحة، أولى بطولات غراند سلام الأربع الكبرى، مطلع العام الجاري، قبل أن يتغلب عليه في دور الستة عشر لبطولة إنديان ويلز، التي توج بلقبها هذا الموسم أيضا.

يذكر أن النجم السويسري، الذي غاب عن الملاعب خلال الستة أشهر الأخيرة من العام الماضي من أجل التعافي من الإصابة، سبق له الفوز بالمسابقة المقامة بولاية فلوريدا الأمريكية عامي 2005 و2006.