الاتحاد الدولي للفروسية يكرم الأمير فيصل بن عبدالله

كرم الاتحاد الدولي للفروسية، الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، وزير التربية والتعليم ورئيس اتحاد الفروسية السعودي السابق، بجائزة إنجاز الحياة التي تمنح لأصحاب الإنجازات والإسهامات في خدمة رياضة الفروسية، ليكون ثاني من يحصل عليها بعد الملكة إليزابيث التي حصلت على الجائزة في 2014.

وعُرِضت مسيرة وإنجازات وإسهامات الأمير فيصل بن عبدالله في رياضة الفروسية منذ بداية ممارسته الرياضة، وانطلاقاً من دوره في الاتحاد الدولي للفروسية، عندما انضم الاتحاد السعودي إلى نظيره العالمي في 1990 ورئاسته المجموعة السابعة في الاتحاد، وتنظيم فعاليات وبطولات تخص الشباب، إضافة إلى ما حققه الفرسان خالد العيد وعبدالله شربتلي، والأمير عبدالله بن متعب ورمزي الدهامي في البطولات العالمية والأولمبية، والتطور الذي حدث لرياضة الفروسية على المستوى المحلي والعالمي، ودوره برعاية بطولة الأمم التي توسع عدد المشاركين فيها من 8 دول إلى أكثر من 50 دولة على مستوى العالم.