شارابوفا تبدأ التدريبات استعداداً للعودة

تدربت نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا يوم الاثنين خلف أبواب مغلقة بناد صغير في مدينة شتوتغارت الألمانية، استعدادا للعودة إلى الملاعب من جديد بعد قضاء عقوبة إيقافها إثر إدانتها في قضية منشطات.



ولم يسمح سوى لأعضاء النادي بحضور مران النجمة الروسية على الملعب الرملي بنادي "إس.في.سيلنباخ" ، والذي استمر لنحو ساعتين ونصف الساعة تحت إشراف جهازها التدريبي.



وتردد أن شارابوفا بدأت التدريبات منذ وصولها إلى شتوتغارت يوم الجمعة الماضي.



وكانت شارابوفا المصنفة الأولى على العالم سابقا ، قد سقطت في اختبار للكشف عن المنشطات وأدينت بتعاطي مادة "ملدونيوم" المحظورة خلال بطولة أستراليا المفتحة العام الماضي.



وأوقفت شارابوفا لمدة عامين في البداية وجرى تقليص فترة العقوبة إلى 15 شهرا إثر استئنافها أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية.



وتنتهي فترة العقوبة منتصف ليل الثلاثاء ومن المقرر أن تعود شارابوفا إلى الملاعب يوم الأربعاء حيث تشارك ببطاقة دعوة (وايلد كارد) في بطولة شتوتغارت (جائزة بورش الكبرى) ، وتلتقي في الدور الأول الإيطالية روبرتا فينشي.



وسبق لشارابوفا التتويج بلقب شتوتغارت ثلاث مرات سابقة وذلك في ثلاثة أعوام متتالية بين 2012 و2014 .