فيدرر ينهي الغياب ويشارك في بطولة شتوتغارت

قال إدفين فايندورفر مدير بطولة شتوتغارت للتنس يوم السبت إن السويسري روجر فيدرر سيعود للملاعب للمشاركة في البطولة التي تنطلق في 14 من الشهر الحالي بعد غياب عن المنافسات استمر عشرة أسابيع.



وعاد فيدرر من إصابة أبعدته عن المنافسات ستة اشهر ليحرز لقب بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي لكنه فضل الغياب عن موسم البطولات على الملاعب الرملية وبينها فرنسا المفتوحة ليركز على الاستعداد لبطولة ويمبلدون.



وقال مدير بطولة شتوتغارت إن فيدرر سيشارك في بطولتي شتوتغارت وهاله على الملاعب العشبية قبل السفر إلى لندن ليبدأ سعيه لتحقيق رقم قياسي بالفوز بلقبه الثامن في ويمبلدون.