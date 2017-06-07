بطولة فرنسا: نادال إلى نصف النهائي للمرة العاشرة

بلغ الإسباني رافايل نادال المصنف رابعا نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، ثاني البطولات الأربع الكبرى، للمرة العاشرة بفوزه الأربعاء على مواطنه بابلو كارينيو بوستا 6-2 و2-صفر ثم بالانسحاب.

ويلتقي نادال، حامل اللقب 9 مرات (رقم قياسي)، في الدور نصف النهائي، الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب والمصنف ثانيا، أو النمساوي دومينيك تييم السادس.

وكسر نادال إرسال مواطنه أربع مرات في المجموعة الأولى، وخسر إرساله مرتين، ليحسمها 6-2. وفي الثانية، أجبر كارينيو بوستا على ترك المباراة بعد 51 دقيقة بسبب مشكلات في بطنه.

وكان كارينيو بوستا يشارك للمرة الأولى في مسيرته في ربع نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وحقق نادال فوزه الرقم 100 على الملاعب الترابية، في مباريات من خمس مجموعات، من أصل 102 مواجهتين.

ويبحث نادال عن لقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى منذ تتويجه آخر مرة في رولان غاروس عام 2014.

وخسر الماتادور الإسباني 22 شوطا فقط في خمس مباريات، محسنا رقمه السابق (25) الذي حققه عام 2008 في طريقه الى اللقب.

وأصبح خامس لاعب في عصر البطولات المفتوحة يبلغ نصف النهائي 10 مرات في بطولة كبرى واحدة، بعدما رفع رقمه القياسي في رولان غاروس الى 77 فوزا وخسارتين فقط.