نادال يؤكد مشاركته في بطولة بكين

المصدر: بكين - د ب أ

أعلن منظمو بطولة بكين للتنس يوم الجمعة، أن لاعب التنس الإسباني الشهير رافاييل نادال المصنف الأول على العالم سابقا أكد مشاركته في النسخة الجديدة للبطولة والتي تقام من الثاني إلى الثامن من أكتوبر المقبل.

وبهذا، يخوض نادال البطولة للمرة الخامسة على التوالي والسابعة في مسيرته الرياضية حتى الآن.

وتقام فعاليات البطولة، ذات ال500 نقطة، على الملاعب الصلبة في بكين كم تمثل استعدادا للاعبين قبل بطولة شنغهاي للأساتذة ذات الألف نقطة والتي تقام في الأسبوع التالي لهذه البطولة.

ونقل المنظمون عن نادال قوله: "أشعر بسعادة ونشوة بالغة حيث أعلن أنني سأعود للمشاركة في هذه البطولة بالعام الحالي وأنني سأخوض المباريات مجددا على ملعب دياموند".

وتقام مباريات البطولة في المركز الوطني للتنس ببكين والذي شهد فوز نادال بالميدالذة الذهبية لفردي الرجال في منافسات التنس بأولمبياد بكين عام 2008.

وسبق لنادال أن توج بلقب بطولة بكين في 2005 كما حل ثانيا في نسختين أخريين.

ويأتي إعلان نادال عن مشاركته في بطولة بكين قبل مباراته يوم الجمعة أمام النمساوي دومينيك ثيم في الدور قبل النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) ثاني بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى هذا الموسم.