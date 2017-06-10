الاتحاد الدولي يدرس نقل بطولة العالم لليد من قطر

يدرس الاتحاد الدولي لكرة اليد سحب تنظيم كأس العالم للأندية، والمزمع إقامتها في قطر أواخر أغسطس المقبل، ونقلها إلى دولة أخرى إثر قطع العلاقات السياسية بين السعودية والإمارات ومصر ودول أخرى مع قطر.

ويناقش الاتحاد الدولي برئاسة المصري، حسن مصطفى، نقل البطولة إلى دولة أخرى حال إعلان النور السعودي بطل آسيا والأهلي المصري بطل إفريقيا امتناعهما عن المشاركة في البطولة.

وتأهلت فرق فوكس برلين بطل النسخة الماضية وجامعة سيدني بطل أوقيانوسيا وفاردار سكوبى المقدوني بطل أوروبا وسبورت بينيهروس البرازيلي بطل أميركا بالإضافة إلى النور والأهلي للبطولة التي ستقام بين 25-28 أغسطس المقبل.

وكانت السياسية الألمانية كلوديا روث قد صرحت قبل يومين عن عدم استحقاق قطر تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 لأسباب منها عدم امتلاكها تاريخاً كروياً، ورعايتها الإرهاب حول العالم، بالإضافة إلى عدم احترامها حقوق الإنسان، فيما قال رينهارد غريندل، رئيس الاتحاد الألماني، إنه يتوقع مقاطعة كأس العالم 2022، وإن البطولة لا يفترض أن تلعب في بلد يدعم الإرهاب.