نادال: الفوز بلقب ويمبلدون سيكون صعبا

قال الإسباني رفائيل نادال، إن الفوز بثنائية فرنسا المفتوحة وويمبلدون للمرة الثالثة في مسيرته سيكون "صعبا" ولكنه متحمس لخوض التحدي في إطار استعداداته لموسم الملاعب العشبية.



وفاز اللاعب البالغ عمره 31 عاما بلقب فرنسا المفتوحة للمرة العاشرة، وهو إنجاز لا سابق له أمس الأحد بعدما سحق السويسري ستانيسلاس فافرينكا.



وأكد نادال بأدائه القوي استعادة أفضل مستوياته الفنية والبدنية بعدما تأهل لنهائي بطولة استراليا المفتوحة في بداية العام وارتقى للمركز الثاني في التصنيف العالمي وهو أعلى مراكزه منذ 2014 عندما بدأت معاناته مع الاصابات.



وتحولت الأنظار لويمبلدون ولم يكن هناك بد من الحديث عن تكرار نادال للانجاز الذي حققه عامي 2008 و2010 عندما فاز بلقب البطولة التي تقام على الملاعب العشبية بعدما فاز في باريس دون خسارة أي مجموعة.



ولكن نادال حذر من اعتباره مرشحا للفوز ببطولة ويمبلدون حيث خسر النهائي ثلاث مرات وكان سجله في النسخ الأخيرة هزيلا.



وقال نادال الذي خسر 35 شوطا فقط في فرنسا المفتوحة هذا العام ليصبح أول لاعب يفوز بلقب بطولة كبرى عشر مرات في عصر الاحتراف "منذ أن تعرضت لمشكلات في ركبتي في 2012.. واللعب على الأراضي العشبية صعب بالنسبة لي".



وأضاف: "سنرى كيف ستتعامل ركبتي مع الوضع. اللعب على الأراضي العشبية أمر خاص. تحتاج لأن يكون جسدك منخفضا. تفتقد بعض الثبات".



وتابع: "ولكن ضع في حسبانك أنني وصلت نهائي ويمبلدون خمس مرات. أحب اللعب على الملاعب العشبية. على الملاعب العشبية كل شيء وارد. أنا متحمس".