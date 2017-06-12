هاتف نادال يضعه في موقف محرج

اعترف لاعب التنس الإسباني رافايل نادال أنه يجهل هوية الأشخاص الذين قاموا بتهنئته بلقبه العاشر في بطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس"، لأنه يواجه مشكلة في الهاتف المحمول الخاص به بعد أن فقد قائمة جهات الاتصال.



وقال نادال اليوم الاثنين بعد يوم واحد من فوزه بلقبه الخامس عشر في بطولات "غراند سلام": لا أعرف لمن تكون هذه الرسائل التي استقبلتها.

وأصبح نادال، الذي اكتسح أمس السويسري ستانيلاس فافرينكا 6 - 2 و6 - 3 و6 - 1 في نهائي رولان غاروس، أول لاعب في التاريخ يحقق لقب إحدى بطولات "غراند سلام" عشر مرات.



وقال اللاعب الإسباني أنه تلقى العديد من الرسائل على هاتفه المحمول، ولكنه لا يعلم من قام بإرسال الكثير من هذه الرسائل.



واختتم قائلا: ليس لدي أي فكرة لأنني أواجه مشكلة مع الهاتف منذ أسابيع وفقدت جميع جهات الاتصال الخاصة بي.