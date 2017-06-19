نادال يبدأ تحضيراته في إسبانيا لبطولة ويمبلدون

بدأ لاعب التنس الإسباني رافايل نادال يوم الاثنين، بمسقط رأسه بمدينة بالما دي مايوركا الإسبانية تدريباته على الأراضي العشبية، استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة ويمبلدون بعد أسبوعين.

وبعد ثمانية أيام من حصوله على اللقب العاشر له في بطولة فرنسا المفتوحة "رولان جاروس"، خاض نادال اليوم أول تدريباته على الأراضي العشبية منذ عامين في مقر إقامة بطولة مايوركا المفتوحة.

وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة النسائية، والتي يترأسها توني نادال، عم اللاعب المصنف الثاني عالميا ومدربه، أن النجم الإسباني سيستمر في تدريباته طوال الأسبوع الجاري.

ويتطلع نادال، الذي قرر عدم خوض أي بطولات حتى موعد انطلاق ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام" في الموسم، إلى تجهيز نفسه بشكل جيد في مجمع مايوركا لملاعب التنس، والذي تشبه أرضيته أرضية مجمع ملاعب "أول انجلاند" الذي يستضيف ويمبلدون.

وبإمكان نادال، الفائز هذا العام بألقاب بطولات مونت كارلو وبرشلونة ومدريد وباريس، بالإضافة إلى وصوله إلى المباراة النهائية لبطولات أستراليا المفتوحة وأكابولكو وميامي، استعادة المركز الأول في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين إذا أحرز تقدماً في ويمبلدون ولم ينجح البريطاني أندي موراي في الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي.