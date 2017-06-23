نادال يستعد لبطولة ويمبلدون في ملعب عشبي

استعد الإسباني رافائيل نادال نجم كرة المضرب الإسباني، لخوض بطولة ويمبلدون على الملاعب العشبية في بلاده وتحديداً جزيرة مايوركا.



ويتبقى للمصنف الثاني على العالم ، الذي فاز ببطولة ويمبلدون في 2008 و2010، تدريبا واحدا فقط على في نادي سانتا بونسا للتنس والذي لا يبعد كثيرا عن أكاديمية التنس الخاصة به.



ويستضيف النادي بطولة تابعة للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات خلال هذا الأسبوع.



ومن المقرر أن يسافر نادال، الذي انسحب من بطولة كوينز كلوب للراحة بعد ان فاز للمرة العاشرة ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، لإنجلترا لخوض مباراتين وديتين خلال التدريبات النهائية.



وقال نادال : أن أكون قادرا على التدريب على الملاعب العشبية في مايوركا فرصة رائعة، فتنظيم بطولة احترافية هنا مع وجود أشخاص يرغبون في الانفاق تعد أخبارا رائعة للجزيرة. هذا شيئ يدعو للفخر.



وأضاف : بالنسبة لي كان الأسبوع إيجابيا، كل يوم كنت أعمل أكثر محاولا تذكر الشعور الذي احتاجه على العشب والاعتياد عليه. أحتاج لأيام ولكن مازال أمامي تدريبات في لندن. أتمنى أن تساعدني المباراتين الوديتين.