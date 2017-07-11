مولر: الفوز على نادال الأغلى في مسيرتي

أبدى لاعب التنس جيل مولر من لوكسمبورغ، سعادته بالفوز على نظيره الإسباني رافايل نادال في دور الستة عشر من بطولة ويمبلدون، مؤكدا أن هذا الانتصار هو الأهم في مسيرته.

وقال مولر عقب تغلبه 6 / 3 و6 / 4 و3 / 6 و4 / 6 و15 / 13 على نادال أمس الاثنين: "أنا متعب، لقد كانت مباراة طويلة".

ويواجه مولر في دور الثمانية من بطولة ويمبلدون اللاعب الكرواتي مارين سيليتش.

وأضاف مولر قائلا: "لقد سنحت لي الكثير من الفرص لحسم المباراة ولكنني لم أستغلها ".

وفاز مولر في مباراة أمس بالمجموعتين الأولى والثانية، ولكن نادال كافح بكل قوة من أجل العودة في النتيجة والفوز بالمجموعتين التاليتين.

وتابع مولر، الذي يحتل المركز الـ 26 في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، وهو المركز الأفضل في مسيرته، قائلا: "أشعر بأنني بأفضل حاليا بعد أن فزت بهذه المباراة، لا أعتقد أنني لعبت بشكل سيئ في المجموعتين الثالثة والرابعة، بكل بساطة هو لاعب جيد للغاية".