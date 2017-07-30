المصرية فريدة عثمان تخطف برونزية السباحة

منحت فريدة عثمان بلدها مصر أول ميدالية في تاريخها ببطولة العالم للسباحة بعدما نالت برونزية سباق 50 مترا فراشة ضمن منافسات البطولة المقامة في المجر يوم السبت.



وقال الاتحاد الدولي للسباحة بصفحته عبر فيسبوك "صنعت فريدة عثمان تاريخا للتو ومنحت مصر أول ميدالية بتاريخها في بطولة العالم.. أحسنتي يا فريدة".



وسجلت فريدة 25.39 ثانية لتحتل المركز الثالث بفارق ضئيل عن الهولندية رانومي كروموفدجويو صاحبة المركز الثاني والتي سجلت 25.38 ثانية. ونالت البطلة السويدية سارة شيوستروم الميدالية الذهبية بتسجيل 24.60 ثانية.



وقال الاتحاد المصري للسباحة بصفحته على فيسبوك إن الانجاز تحقق بعد تسجيل رقم قياسي جديد على مستوى افريقيا.



وعجزت فريدة (22 عاما) في وقت لاحق عن بلوغ نهائي سباق 50 مترا حرة بينما سجلت شيوستروم رقما قياسيا عالميا بتحقيق زمن 23.67 ثانية في قبل النهائي بنفس السباق.