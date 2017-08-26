رئيس اتحاد التايكوندو:السويق يريد تحقيق ميدالية أولمبية

أكد شداد العمري، رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو، أن محمد السويق بطل العالم في التايكوندو لفئة الناشئين يملك إمكانيات بدنية وفنية تضاهي أفضل لاعبي العالم، مشيراً إلى أن اللاعب الناشئ يطمح للحصول على ميدالية أولمبية، عقب حصوله على ذهبية العالم.

وقال العمري لـ"العربية.نت": بدأنا تجهيز اللاعب منذ 4 أشهر وتحديداً عقب حصوله على الميدالية الفضية في بطولة آسيا التي أقيمت في فيتنام، وشاركنا في كل البطولات وأقمنا المعسكرات من أجل الخروج بالنتيجة التي تحققت يوم الجمعة. وزاد: لا أنسى دور محمد كذلك، فهو يملك إمكانيات بدنية وفنية تضاهي أفضل لاعبي العالم، كما أنه يملك العقلية الاحترافية والطموحة التي يجب أن يتحلى بها كل رياضي.

وأورد العمري قصة بينه وبين السويق عقب نهاية البطولة وحصوله على الميدالية الذهبية، وقال: عندما توج محمد بالميدالية الذهبية ذهبت إليه واحتضنته وسألته ماذا يدور في ذهنك فأجابني بأنه يفكر بالحصول على ميدالية أولمبية.

وقدم العمري شكره لأولياء أمور اللاعبين، وزاد: من الصعب أن يبقى لاعب صغير في السن لفترة طويلة بعيداً عن عائلته، لكن أولياء الأمور كان لهم الفضل بعدما تساعدوا معنا، وكذلك الأجهزة الإدارية والفنية، وتحديداً مدربه عبدالمنعم الخواهر، ووالده، والمدرب عزيز أشرفي ومساعداه محمد القحطاني وفهد الدويسان.