شارابوفا تعود إلى الأضواء في بطولة أميركا

ستعود ماريا شارابوفا إلى الأضواء في بطولة أميركا المفتوحة للتنس يوم الأربعاء، وتأمل أن تواصل انطلاقتها القوية بعدما فازت على سيمونا هاليب المصنفة الثانية خلال منافسات الدور الأول لآخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام.

وحسمت شارابوفا المواجهة القوية في ثلاث مجموعات وستشعر المصنفة الأولى عالميا سابقا، التي تشارك في أول بطولة كبرى بعد إيقافها 15 شهرا بسبب المنشطات، بسعادة كبيرة إذا حققت الفوز بأي طريقة على تيميا بابوش.

ومن غير المفترض نظريا أن تكون اللاعبة المجرية على نفس قوة هاليب لكن اللاعبة الروسية الفائزة بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى قد تواجه المجهول عند ملاقاة المصنفة 59 عالميا.

وقالت شارابوفا: "لم نلعب أبدا ضد بعضنا بعضا، وهذا أمر نادر الحدوث في بطولات اللاعبات المحترفات لذا ستكون المواجهة مثيرة".

وأضافت اللاعبة الروسية المشاركة ببطاقة دعوة: "إنها صاحبة ضربات قوية وضربات إرسال قوية، وتلعب بأسلوب مختلف بعض الشيء".

وستجذب شارابوفا الأضواء في الملعب الرئيسي حيث سيحاول المنظمون إقامة عدد كبير من المباريات التي تأجلت بسبب الأمطار أمس الثلاثاء، إذ استكملت خمس مباريات فقط وتأجلت 64 مباراة.

وعلى استاد آرثر آش ستلعب الكندية أوجيني بوشار، التي تحظى بشعبية كبيرة بين المشجعين، مع الروسية يفجينيا رودينا في بداية المنافسة بينما يلعب الكندي الشاب دينيس شابوفالوف مع الفرنسي جو-ويلفريد تسونجا.

وستلعب فينوس وليامز على الملعب الرئيسي مع أوسيان دودين بينما يلتقي خوان مارتن ديل بوترو الفائز باللقب في 2009 مع هنري لاكسونن.

وبعدما تأجلت المباراة أيضا بسبب الأمطار في الدور الأول سيلعب الأسترالي المشاغب نيك كيريوس أمام مواطنه جون ميلمان على ملعب لويس أرمسترونج.