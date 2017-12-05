"الأولمبية الدولية" توقف نظيرتها الروسية بسبب المنشطات

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية يوم الثلاثاء إيقاف اللجنة الأولمبية الروسية بسبب قضية المنشطات ، لكنها أتاحت للرياضيين الروس المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة في كوريا الجنوبية (بيونجتشانج 2018) كرياضيين مستقلين.



وأوضحت اللجنة أنه سيجرى توجيه الدعوة للرياضيين للمشاركة في الأولمبياد ، المقرر في فبراير المقبل ، بشروط محددة وسيتنافسون تحت مسمى رياضي أولمبي من روسيا ولن يرفع العلم الروسي ولن يعزف النشيد الوطني الروسي ، وإنما سيحل مكانهما العلم والنشيد الأولمبيين.



وأوضحت اللجنة الأولمبية الدولية أيضا أنها لن تمنح أي اعتمادات خاصة بالدورة لوزارة الرياضة الروسية ، كما أعلنت فرض الإيقاف مدى الحياة عن ممارسة أي عمل يتعلق بالألعاب الأولمبية على فيتالي موتكو وزير الرياضة الروسي السابق ونائب رئيس الوزراء الروسي الحالي.



واتخذت القرارات من جانب المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية عقب سماع تقرير اللجنة التي يترأسها السويسري صامويل شميد والتي ركزت عملها على البحث والاستقصاء بشأن مدى صحة تدخل الدولة في تنظيم عملية تعاطي منشطات ممنهجة بين الرياضيين الروس ، خاصة خلال أولمبياد سوتشي 2014 الشتوي.