روسيا توافق على مشاركة رياضييها كمستقلين في الأولمبياد

أعلنت اللجنة الأولمبية الروسية يوم الثلاثاء أنها ستدعم الرياضيين الروس الذين يعتزمون المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة في كوريا الجنوبية (بيونغتشانغ 2018) ، رغم مشاركتهم كرياضيين مستقلين وتحت علم محايد بدلا من العلم الروسي.



وقال الكسندر زوكوف رئيس اللجنة الأولمبية الروسية خلال مؤتمر صحفي أن أكثر من 200 رياضي روسي قد يخول لهم المشاركة في الأولمبياد، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية.



وكشفت اللجنة الأولمبية الروسية لوسائل إعلام رسمية ، عقب نهاية اجتماعاتها ، أنها تحترم قرار الرياضيين بالمشاركة وستقدم الدعم لهم.



وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي السماح للرياضيين الروس بالمشاركة ، في إطار شروط محددة ، في بيونغتاشنغ 2018 ، لكن كرياضيين مستقلين ، ودون رفع العلم الروسي أو عزف النشيد الوطني الروسي.



وأعلنت اللجنة خلال اجتماعات مجلسها التنفيذي في مدينة لوزان السويسرية ، فرض الإيقاف على اللجنة الأولمبية الروسية ، إثر قضية الانتشار الممنهج والمدعوم من قبل الدولة للمنشطات بين الرياضيين الروس والتلاعب بعينات سحبت خلال أولمبياد سوتشي 2014 الشتوي.



كذلك فرضت اللجنة الأولمبية الدولية الإيقاف عن العمل الأولمبي مدى الحياة ، على نائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي موتكو ، الذي كان وزيرا للرياضة في 2014 ، والذي يرأس حاليا اللجنة المنظمة لكأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا ، وذلك ضمن مجموعة من العقوبات.



وقالت صوفيا فيليكايا رئيسة لجنة الرياضيين في اللجنة الأولمبية الروسية في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية: موقف الرياضيين متحد حيث يرغبون في المشاركة بالدورة الأولمبية.