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الأولمبية الدولية توقف 11 رياضيا روسيا مدى الحياة

المصدر: زيوريخ - رويترز
اللجنة الأولمبية الدولية أوقفت 11 رياضيا مدى الحياة بسبب المنشطات
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أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أنها أوقفت 11 رياضيا روسيا مدى الحياة عقب إقرارهم بارتكاب مخالفات تتعلق بالمنشطات خلال دورة سوتشي الشتوية عام 2014.

وتم استبعاد جميع المتسابقين،11، من المنافسات التي شاركوا فيها.

وضمت قائمة المستبعدين ثنائي تزلج السرعة إيفان سكوبريف وأرتيم كوزنتشوف إضافة للثنائي المنافس في مسابقة الزحافات الثلجية والمؤلف من تاتيانا إيفانوفا وألبرت ديمشينكو.

كما جرى استبعاد الثلاثي المشارك في تزلج اختراق الضاحية والمؤلف من نيكيتا كريوكوف وألكسندر بيسمرتنك وناتاليا ماتفيفا وثنائي الزلاجة الجماعية ليودميلا أودوبكينا ومكسيم بيلوجين، كما تم استبعاد لاعبتي هوكي الجليد تاتيانا بورينا وآنا شتشوكين.

وذكرت لجنة الانضباط باللجنة الاولمبية الدولية يوم الأحد أن جميع الـ11 تم تجريدهم من ميداليتهم وجرى إيقافهم من المشاركة في أي منافسات أولمبية مستقبلية.

كلمات دالّة

#اللجنة الأولمبية الدولية, #اللجنة الأولمبية الروسية, #بيونغتشانغ 2018

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