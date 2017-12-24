بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج تبدأ يوم الثلاثاء

يفتتح تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، يوم الإثنين بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج في مركز ابسك للمؤتمرات والمعارض في مدينة الرياض بالتعاون مع الاتحادين السعودي والدولي للشطرنج.

ويشارك في منافسات هذه البطولة التي تقام لأول مرة بالمملكة العربية السعودية، 240 لاعباً يمثلون 70 دولة، وستبدأ المنافسات يوم الثلاثاء وتختتم يوم السبت المقبل.

وتأتي هذه البطولة العالمية ضمن مذكرة التعاون المشترك التي أبرمها رئيس الهيئة العامة للرياضة مع رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج السيد كيرسان إيليومجينوف في العاصمة البريطانية لندن.

ويشارك المنتخب السعودي للشطرنج في منافسات بطولة كأس الملك سلمان العالمية بقائمة تضم 16 لاعب ولاعبة، وهم أحمد الغامدي، وعماد الحبيب، وعبدالرحمن مسرحي، وأحمد أبوكنان، وأحمد العمري، وحمد العنزي، وحمود النهير، وبكر الجهني، وزياد العبدلي، وخالد الزامل واللاعبات، نوال الزبيدي، وإيمان فلاتة، وأسماء الهنيدي، وزينب الدرازي، وأفنان القبيشي، بينما سيشارك 10 حكام سعوديين معتمدين في تحكيم البطولة إلى جانب الحكام الدوليين.

وأتمت اللجان المنظمة، الترتيبات الخاصة بهذه البطولة العالمية، حيث خصصت شبكة قنوات الـ CNN تغطية خاصة ببطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج.