أبطال العالم بالشطرنج يتواجدون في كأس الملك سلمان

تنطلق بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج، يوم الثلاثاء، في الرياض بمشاركة عدد من نجوم اللعبة، يتقدمهم ماغنوس كارلسن المصنف الأول عالمياً.

وإلى جانب كارلسن يشارك كل من الروسي سيرغي كارياكن، والبريطاني نايجل شورت، والأوكراني فاسيلي إيفانتشوك، والأرمني ليفون أرونيان، والأذربيجاني شهريار محمدياروف، والأميركي فابيانو كاراوانا.

وخطف كارلسن الأضواء عندما كان يبلغ من العمر 13 عاماً، وتحديداً عندما هزم بطل العالم السابق كاربوف، وتعادل مع الروسي الشهير كاسباروف، وحصل على بطولة العالم 2013 ولقب بطل العالم للشطرنج السريع والخاطف، ووصل إلى التصنيف رقم 2882 وهو أعلى تصنيف يبلغه لاعب في التاريخ.

وحصل الروسي كاريكان على لقب أستاذ وهو بعمر 12 عاماً و7 أشهر، وانتصر على فريق الحواسيب في مسابقة "الإنسان بمواجهة الآلة" عام 2004، وهو بطل العالم الحالي للشطرنج الخاطف.

والبريطاني نايجل شورت هو أول لاعب إنجليزي يتأهل إلى بطولة العالم 1993، وهو كاتب ومحلل في الشطرنج ومنح لقبا، وهو سفير للنوايا الحسنة.

ويعتبر فاسيلي إيفانتشوك اللاعب الأعظم الذي لم يحصل على بطولة العالم، وأعلن اعتزاله وتراجع عنه، ويحضر البطولة للدفاع عن لقبه كبطل للعالم في الشطرنج السريع.

وفي المقابل يُدعى الأرمني ليفون أرونيان بـ"بيكهام الشطرنج" كما أسمته قناة "سي إن إن" الأميركية الشهيرة، وهو بطل العالم في الشطرنج عام 2005 والعام الحالي.

وشهريار محمدياروف هو المصنف الثالث على العالم اليوم، ودخل في مايو الماضي في القائمة الخالدة، ومن القلة الذين كسروا حاجز 2800.

وحصل الأميركي فابيانو كاروانا على الترتيب الثالث في أعلى تصنيف يحققه إنسان عبر التاريخ بـ2844، وحصل على لقب أستاذ كبير قبل بلوغه 15 عاماً، ويحضر بطولة الملك سلمان حاملاً معه بطولة لندن للشطرنج التي حصل عليها هذا العام.

