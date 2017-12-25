الاتحاد الدولي للشطرنج: القطريون حصلوا على تأشيرات دخول

أكد الاتحاد الدولي للشطرنج في بيان رسمي، أن جميع المشاركين في بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج حصلوا على تأشيرات دخول، بمن فيهم القطريون والإيرانيون، وذلك خلافاً لما ذكره الاتحاد القطري للشطرنج حول منع لاعبيه من دخول السعودية للمشاركة في البطولة التي تنطلق يوم الثلاثاء.

وقال الاتحاد الدولي في بيان رسمي: "تم تأمين تأشيرات دخول لاعبين من قطر وإيران للمشاركة في البطولة، وكل ما نشر عبر الإنترنت حول رفض منحهم تأشيرات دخول غير صحيح".

وتابع البيان: "لاعبو إيران وقطر ربما اتخذوا قراراً بعدم المشاركة بعد التشاور مع السلطات الخاصة بهم، وهو قرارهم الفردي".

ونفت الهيئة العامة للرياضة مزاعم الاتحاد القطري، مشيرة إلى أنها منحت 3 تأشيرات دخول لمحمد ناصر السيد وشين زهو ومحمد أحمد المضاحكة، وتم إبلاغ الاتحاد الدولي للشطرنج بهذا، وأدرجت أسماء اللاعبين القطريين.