الشطرنج.. لعبة مشاهير السياسة وهوس هتلر وغيفارا

تعتبر الشطرنج واحدة من الألعاب التي يمارسها السياسيون العظماء والأدباء المشهورون خلال أوقات فراغهم، وفي القرن السادس عشر كانت تُدعى "اللعبة الملكية" نظراً لولع العائلة الملكية البريطانية بلعبها.

ومن أشهر الذين لعبوا الشطرنج ولم تمنعهم الحياة السياسية عنها باراك أوباما، وأدولف هتلر، وفلاديمير لينين، وتشي غيفارا، وفيديل كاسترو وويسنتون تشرشل.

ومن أشهر السياسيين الذين لعبوا الشطرنج الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما وكان معروفاً عنه خلال فترة تواجده في البيت الأبيض (2008-2016) لعبها مع زوجته ميشيل. ويقول الرئيس الأسمر الأول في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية إنه تعلم اللعبة من جده، وكذلك زوج والدته الإندونيسي، ولعب كذلك مع البطل الهندي فيشي أناند الذي يشارك في كأس الملك سلمان للشطرنج.

وإلى جانب الرئيس الأميركي، يظهر الزعيم النازي الشهير أدولف هتلر كأحد المهتمين بلعبة الشطرنج، وانتشرت له صورة مؤخراً مع الزعيم الشيوعي لينين في فيينا النمساوية عام 1909 وهما يلعبان الشطرنج، وحينها كان هتلر يعمل في العاصمة، بينما يعيش لينين في المنفى.

ويصنف بعض الكتاب السياسيين المنتمين إلى أميركا اللاتينية الزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو ورفيق دربه الثائر الأرجنتيني إرنيستو تشي غيفارا بأنهما من أعظم لاعبي الشطرنج الذين كانوا في تلك الفترة، وكان كاسترو في اللجنة المنظمة لأولمبياد الشطرنج الذي أقيم في هافانا عام 1966، قبل رحيل رفيق دربه بعام.

وتعلق رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل بالشطرنج عبر والده اللورد الذي كان مهووساً باللعبة، وهو مؤسس نادي الشطرنج في جامعة أوكسفورد العريقة أواخر القرن التاسع عشر الميلادي.

ويذكر المهتمون بالأدب أن الكاتب الإنجليزي الشهير ويليام شيكسبير كان بالغ الاهتمام بلعبة الشطرنج، والتي كانت تدعى في القرن السادس عشر "اللعبة الملكية"، وفي مسرحيته الأخيرة "العاصفة" أضاف مشهد لعب الشطرنج، كنوع من التقدير للأميرة إليزابيث التي كانت واحدة من لاعبات الشطرنج الماهرات.

ويعشق الروائي الكولومبي الشهير غابرييل غارسيا ماركيز والحائز جائزة نوبل للآداب 1982، لعبة الشطرنج، حتى إنه أشار إليها في روايته "الحب في زمن الكوليرا" عندما توقف الدكتور أوربينو عن لعب الشطرنج بعد انتحار صديقه جيرمايه.

ولا ينفك الممثل الكوميدي الأميركي الشهير بيل كوزبي عن ذكر الشطرنج في كل مناسبة، ودائماً ما كان يظهر وهو يلعب اللعبة خلال مسلسله الشهير "ذا كوزبي شو" والذي عرض بين عامي 1984-1992.