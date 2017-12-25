هيئة الرياضة ترد على مزاعم اتحاد الشطرنج القطري

فندت الهيئة العامة للرياضة مزاعم الاتحاد القطري للشطرنج حول منع اللاعبين القطريين من المشاركة في كأس الملك سلمان للشطرنج والتي تنطلق يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنها أصدرت 3 تأشيرات للاعبين قطريين.

وقالت الهيئة في بيانها: بيان الاتحاد القطري اشتمل على مغالطات وتظليل ومحاولات يائسة تقودها نفوس مريضة اعتادت على تلفيق الأكاذيب ومغالطة الحقائق. وواصلت: تأسف لهذه الأساليب الملتوية من اتحادات رياضية يفترض فيها الحرص على المنافسات الرياضية دون الزج بأي جوانب أخرى.

وزادت: رحبت المملكة بكل المشاركين ووفرت كل التسهيلات اللازمة لذلك، وتم إصدار التأشيرات للاعبين القطريين محمد ناصر السيد وشين زهو ومحمد أحمد المضاحكة. وقد أبلغ الاتحاد الدولي للشطرنج بذلك وفقاً للمخاطبات الرسمية وأدرجت أسماء اللاعبين القطريين ضمن المشاركين.

وأكدت الهيئة أنها تحتفظ بالحق القانوني في ملاحقة مثل هذه الاتهامات لدى اللجان والاتحادات الدولية المعنية، متمنية للبطولة والأبطال التوفيق والنجاح.