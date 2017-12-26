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بوغزانزي يهزم بطل العالم كارلسن في كأس الملك سلمان

المصدر: العربية.نت
كارلسن تعرض إلى الهزيمة في أولى جولات البطولة
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فجّر الصيني بوغزانزي أول المفاجآت في كأس الملك سلمان للشطرنج، عندما هزم النرويجي ماغنوس كارلسن بطل العالم في أولى جولات البطولة العالمية يوم الثلاثاء.

ويشارك في البطولة 236 لاعبا ولاعبة يمثلون 70 دولة، ويشرف عليها 40 حكما دوليا. وتستمر منافسات الشطرنج السريع 3 أيام، ثم تنطلق منافسات الشطرنج الخاطف الجمعة المقبلة.

ويذكر أن بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج من ثمار مذكرة التعاون المشترك التي أبرمها تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة مع الرئيس المكلف للاتحاد الدولي للشطرنج اليوناني جورجيوس ماكروبلس في العاصمة البريطانية لندن.

كلمات دالّة

#ماغنوس كارلسن, #شطرنج, #كأس الملك سلمان

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