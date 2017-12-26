قصي الفواز: بطولة الملك سلمان ستصنع أبطالاً في المستقبل

كشف قصي الفواز مستشار شؤون الاستثمار والتسويق لرئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ أن بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج تحظى بمتابعة كبيرة من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، مشيراً إلى أنها ستسهم بصناعة أبطال في اللعبة مستقبلاً.

وقال الفواز لنشرة أخبار الرياضة في "العربية": الأجواء في البطولة رائعة ومميزة بشهادة جميع المشاركين، وعدد الدول التي اشتركت بالبطولة 55 دولة، وبعدد كبير من اللاعبين والأبطال على رأسهم النرويجي ماغنوس كارلسن، وتحظى البطولة بمتابعة وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وزاد: هناك دعم متواصل لوضع السعودية في خارطة الرياضة العالمية وما نشاهده حالياً أن اتفاقيات وبطولات يخدم السعودية وستظهر صورتها الحقيقية للعالم، كما ستخرج أجيالاً من اللاعبين الأبطال مستقبلاً.