الصينية وين جن هي بلا خسارة في كأس الملك سلمان

تابع مئة وأربعة وثلاثون لاعباً إلى جانبهم مئة لاعبة التنافس في فعالية الشطرنج السريع لليوم الثاني على التوالي ببطولة كأس الملك سلمان للشطرنج، وبقيت اللاعبة الصينية وين جن هي الوحيدة التي أنهت أول يومين بدون خسارة حتى الآن.

خمس عشرة جولة، وكل جولة لا تتعدى العشرين دقيقة ويضيف الفائز إلى رصيده نقطة واحدة أما عن التعادل فنصف نقطة فيما تغيب النقاط في حال الخسارة

هدف رياضة الشطرنج السريع هو تجميع أكبر عدد من النقاط من أجل نيل أفضل ترتيب نهائي بناء على الحصيلة الإجمالية للمشارك، وفي حالة التساوي بعدد النقاط يلجا إلى مباريات فاصلة، فيما بينهم ويتم الاختيار في منافساتها عبر برنامج إلكتروني.

منافسات الشطرنج السريع ستختتم فعالياتها الخميس بتتويج الأبطال والفائز بالمركز الأول سيحصل على 250 ألف دولار، فيما بلغ إجمالي الجوائز المالية مليون دولار ومن المقرر أن تبدا فعاليات الشطرنج الخاطف يوم الجمعة المقبل.