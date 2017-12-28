فيدوسييف: كأس الملك سلمان تتفوق على بطولة العالم

اعتبر الروسي فلاديمير فيدوسييف لاعب الشطرنج بطولة كأس الملك سلمان، المقامة حالياً في الرياض أفضل من بطولة العالم السابقة، مشيراً إلى أن الجانب التنظيمي للبطولة كان مميزاً.

وقال فيدوسييف لـ"العربية": هذه البطولة فرصة متميزة لمواجهة أفضل اللاعبين في العالم ويعتقد أن الجانب التنظيمي في السعودية كان متميزا وأسعدني ما وجدته بالرياض، خاصة الاهتمام باللاعبين في مختلف مراحل اليوم التنافسي، بل إنه أفضل مما وجدته في بطولة العالم الماضية سواء في الشطرنج السريع أو الشطرنج الخاطف، أعتقد أن البطولة الحالية تفوقت على النسخة السابقة.

وواصل: من المهم أن تمتد لعبة الشطرنج إلى مختلف البلاد حول الكرة الأرضية، وهذه البطولة سيكون لها تاثير إيجابي بحسب رأيي على مستقبل اللعبة هنا، أنا شخصيا أشعر بالرضا لما قدمته حتى الآن في البطولة، وإجمالا فإن المهم أن يكون لديك أفضل أداء في اليوم الأخير لضمان الوصول إلى مراكز متقدمة.