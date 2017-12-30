كارلسن وأناند بطلا كأس الملك سلمان للشطرنج

توج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة النرويجي ماغنوس كارلسن ببطولة الملك السلمان الدولية للشطرنج - الخاطف، بعد أن تغلب على الأرميني ليفون أرونيان يوم السبت، فيما حصل الهندي فيشفانثان أناند على لقب الشطرنج السريع، والجورجية دراغنندينزي نانا لقب الشطرنج الخاطف للسيدات والصينية جو وانجون للشطرنج السريع.

وحل الروسي سيرغي كارجاكين ثانيا في منافسات الشطرنج، والهندي فيزواناثان أناند ثالثا، والصيني وانغ هاو رابعا، والأرميني ليفون أرونيان رابعا، ومواطنه تيغران بيتروسيان خامسا.

وجاء الهندي فيشفنثان أناند ثانياً وفيدوسايف فلاديمير ثاللثاً في الشطرنج السريع، للرجال، والصينية لي تينغجي ثانية في الشطرنج السريع للسيدات والألمانية باهتز إليازبيث في المركز الثالث.





وحلّت الروسية غونينا فالنتينا على المركز الثاني في الشطرنج الخاطف للسيدات، والصينية جو وانجون في المركز الثالث