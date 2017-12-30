رئيس اتحاد الشطرنج: بطولة الملك سلمان ناجحة

أبدى اليوناني جورجيوس ماكروبلس، رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، سعادته بنجاح كأس الملك سلمان للشطرنج المقامة في الرياض، بعد نجاحها كونها المرة الأولى التي تستضيف فيها السعودية بطولة دولية للشطرنج.

وقال رئيس اتحاد الشطرنج: بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج نجحت قبل أن تبدأ من خلال الاهتمام والدعم والتخطيط الكبير المسبق من قبل الهيئة العامة للرياضة في السعودية، ولقد لمست منذ توقيع اتفاقية التعاون المشترك مع تركي آل الشيخ في لندن أننا موعودون ببطولة غير مسبوقة، بطولة متميزة في كل شيء.

وامتدح ماكروبلس السعودية والتنظيم الإعلامي المتميز: إقامتها في المملكة العربية السعودية لأول مرة هو نجاح بعينه لقد ذهلت بهذا البلد الجميل المتطور والمزدهر بالبناء والنماء في مختلف النواحي، وسعدت بما شاهدته في العاصمة الرياض، فهي مدينة كبيرة وجميلة، وسعادتنا الكبيرة هو بنجاح البطولة من النواحي التنظيمية والفنية والإدارية والإعلامية، لم أتوقع التنظيم الإعلامي بهذا الزخم الكبير والاهتمام، فقد وجدت في السعودية إعلاماً متطوراً ومتنوعاً ومتميزاً بحضوره وعمله، ولدينا بالاتحاد فريق يرصد كل ما يقدمه الإعلام السعودي بمختلف وسائله عن هذه البطولة.

واختتم رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج بشكره رئيس الهيئة العامة للرياضة على جهوده في إنجاح البطولة: أشكر تركي آل الشيخ على اهتمامه وجهوده بهذه البطولة وبإقامتها في المملكة العربية السعودية وبظهورها بصورة مشرفة ومميزة لبطولات الشطرنج العالمية، كذلك أشكر اللجنة المنظمة وكافة اللجان العاملة في خدمة هذه التجمع العالمي للشطرنج.