نائب رئيس اتحاد الشطرنج : اللعبة ستنتشر في السعودية

أكد أحمد البلالي نائب رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج أن بطولة الملك سلمان الدولية ساهمت في التأثير بشكل إيجابي على هواة اللعبة، مشيرا إلى أن الاتحاد بصدد بدء برنامج متكامل لنشر اللعبة في السعودية.

وقال البلالي خلال نشرة قناة العربية: ساهمت البطولة في استقطاب جميع هواة اللعبة، وهي لعبة الشطرنج منتشرة. وحول معرفة السعوديين باللعبة قال: الكثير لا يعلم بوجود اتحاد رسمي لها، ولكن وردتنا أسامي كثيرة، ذكور وإناث، للانتماء في الاتحاد وتلقي التدريب، ومصنفنا الأول في الشطرنج هو أحمد الغامدي، الثاني هو عماد الحبيب.

وأكد البلالي أن الاتحاد وضع خططا جادة بهدف نشر الشطرنج محليا وعالميا: وضع الاتحاد خطة تفصيلية لعام 2018، وخطة طويلة لأربع سنوات تتضمن صنع غراند ماستر، وستدرج الشطرنج في المدارس والجامعات كنشاط غير صفي، وسيكون هناك مراكز تدريب في جميع المملكة لتعليم الشطرنج.

وعند سؤاله عن طرق مكافحة الغش في لعبة الشطرنج قال البلالي: هناك لجنة الغش في الاتحاد الدولي للشطرنج تهدف لمكافحة طرق الغش بأشكالها، كون جوائز بطولاتها تعد قيمة جدا.