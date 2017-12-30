المشاركون يبدون إعجابهم ببطولة الملك سلمان

أبدى عدد من المشاركين والحاضرين في بطولة الملك سلمان الدولية للشطرنج المقامة في الرياض، سعادتهم لما لقوه من سهولة التنظيم والفوائد التي حصلوا عليها عقب مشاركتم في البطولة العالمية.

وشارك في البطولة العديد من الجنسيات والأعمار المختلفة، بين لاعبين، ومنظمين، وحكام. وأبدى العديد من المتشاركين عن سعادتهم لقدرتهم على الاحتكاك واللعب أمام أشهر اللاعبين في الشطرنج مثل كارلسن وأناند، والتي تعود بالنفع الكبير على اللاعبين المحليين.

كما شرح أحد المنظمين الاختلافات بين الشطرنج السريع والخاطف، حيث تكون الأخطاء في فئة السريع عن طريق إسقاط قطعة الشطرنج بالخطأ أو ضغط زر الساعة دون القيام بأي نقلة في اللعبة، فيما فئة الخاطف مدته 3 دقائق وثانيتين لكل نقلة.

وأطرى أحد الحكام الذين شاركوا في البطولة على تميز التنظيم في الرياض، خاصة أنه قد كان حكما في عدة بطولات دولية سابقة، إلا أنه يرى أن بطولة الرياض كانت الأفضل على الإطلاق.