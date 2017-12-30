ولي العهد يتوج الاسطبل الأحمر بكأسي الإنتاج والمستورد

توج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بكأس ولي العهد بعد فوز الاسطبل الأحمر بكأس ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد في حفل نادي الفروسية السنوي الكبير.

وكان في استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كل من أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر ورئيس مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير متعب بن عبد الله.

وعقب نهاية الشوط التاسع سلم الأمير محمد بن سلمان كأس ولي العهد لخيل الإنتاج للأمير فيصل بن خالد بعد فوز الجواد "الشملي" بالمركز الأول لإسطبل الأمير فيصل بن خالد.

كما سلم ولي العهد بعد نهاية الشوط العاشر كأس ولي العهد لخيل المستوردة للأمير فيصل بن خالد بعد فوز الجواد روسينباوم بالمركز الأول لإسطبل الأمير فيصل بن خالد.

وقد أعرب الأمير محمد بن سلمان عن تهنئته لسمو الأمير فيصل بن خالد بمناسبة فوز الجوادين "الشملي" و"روسينباوم" بكأسي ولي العهد. فيما عبر الأمير فيصل بن خالد بن عن شكره للأمير محمد بن سلمان على تشريفه ورعايته حفل الفروسية وما تحظى به الفروسية من اهتمام من الملك سلمان بن عبدالعزيز.

