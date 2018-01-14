عبدالعزيز بن تركي الفيصل بطلأً لسباق دبي 24 ساعة

حقق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، المركز الأول في سباق دبي 24 ساعة 2018.



ونال الفيصل المركز الأول في السباق على متن سيارته "مرسيدس " والتي تحمل الرقم (2) مع فريق "بلاك فالكون" على حلبة دبي أوتودروم والتي يبلغ طولها 5.5 كيلو متر.



وبعد نهاية السباق قال الأمير عبدالعزيز: كان سباقا صعبا من حيث حدة المنافسة العالمية لكنها لم تؤثر علينا، أما على المستوى الخاص، خضنا سباق دبي 24 ساعة وأنا أضع أمامي هدف واحد وهو رفع علم السعودية على منصة التتويج.



وأضاف : بكل تأكيد مجريات السباق أثرت بشكل مباشر على استراتيجيات الفرق مما انعكس على النتائج، حيث كان لـ "كود 60" تأثير كبير في أغلب فترات ومجريات هذا السباق الكبير.



واختتم الفيصل حديثه قائلا: آمل شخصياً في تحقيق المزيد في الأعوام القادمة كما أنني أتمنى مشاركة المواهب الشابة من المتسابقين السعوديين في المستقبل في مثل هذه المسابقات الدولية لتحقيق الإنجازات لبلادنا.