أخضر اليد ينتصر على الصين في "الآسيوية"

استهل المنتخب السعودي الأول لكرة اليد مهمته في البطولة الآسيوية الثامنة عشرة المقامة في كوريا الجنوبية، والمؤهلة لبطولة كأس العالم 2019 بالفوز على المنتخب الصيني بنتيجة، 30 - 24، في اللقاء الذي جمعهما يوم الخميس على صالة سو سوان شيبو بمدينة سوان الكورية، وذلك في افتتاح مباريات البطولة ضمن المجموعة الرابعة.

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة اليد نظيره منتخب نيوزلندا يوم الجمعة عند تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية، وذلك على صالة سو سوان شيبو بمدينة سوان الكورية، ضمن الجولة الثانية من البطولة الآسيوية الثامنة عشرة والمؤهلة لمونديال 2019 في ألمانيا والدانمارك.

ويدخل المنتخب السعودي اللقاء وهو ممتلكاً للعلامة الكاملة بواقع نقطتين بعد فوزه على الصين في الجولة الأولى، فيما لا تمتلك نيوزلندا أي نقطة، ويتطلع لاعبو الأخضر لتحقيق الفوز بالمباراة لضمان التأهل لدور المجموعات الرئيسي.

وحصل قائد المنتخب السعودي الأول لكرة اليد حسن الجنبي على جائزة أفضل لاعب في مباراة الأخضر مع نظيره المنتخب الصيني، والذي جمعها يوم الخميس ضمن الجولة الأولى، المجموعة الرابعة، من البطولة الآسيوية الثامنة عشرة المقامة منافساتها حالياً في كوريا الجنوبية.