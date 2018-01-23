نادال عقب إصابته: "الرابطة" لا تفكر في صحة اللاعبين

وجه نجم التنس الإسباني، رافائيل نادال، أصابع الاتهام للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، بسبب إصابة النجوم الكبار.

وانسحب نادال يوم الثلاثاء من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بداعي معاناته من إصابة في الساق اليمنى، وذلك خلال مباراته أمام الكرواتي مارين سيليتش بينما كان متأخرا 6-3 و3-6 و7-6 (7 /5) و2-6 وصفر-2.

وقال نادال الذي انسحب من ثالث مباراة له في مسيرته "يتعين على الشخص الذي يدير المنافسات أن يفكر فيما يحدث، والكثير من الأشخاص يتعرضون للإصابة، لا أعرف ما إذا كانت الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين عليها أن تفكر قليلا في صحة اللاعبين".

وأوضح "هناك حياة بعد التنس، لا أعرف إذا كنا مضطرين للعب على الأرضيات الصعبة للغاية، ما الذي سيحدث معنا في المستقبل فيما يخص حياتنا".

وبات السويسري روجيه فيدرر، 36 عاما، الوحيد من بين الأربع الكبار الذي تبقى في ملبورن، وأصبح مرشحا بقوة للفوز بلقب البطولة مرة أخرى.

ولم يشارك الأسكتلندي أندي موراي في بطولة أستراليا المفتوحة بعد خضوعه لجراحة في الفخذ كما خرج نادال والصربي نوفاك دجوكوفيتش الذي تسببت إصابته في المرفق في خسارته بالدور الرابع يوم الاثنين.