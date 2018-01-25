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تعرف على المشاركين في "سباق الأبطال" بالرياض

المصدر: العربية.نت
المتسابق العالمي خوان بابلو مونتويا
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أعلنت الهيئة العامة للرياضة، الخميس، عن المشاركين في سباق الأبطال والمقرر إقامته في الرياض يومي 2 و3 فبراير.

مونتويا بجانب كريستنسن في سباق 2017 مونتويا بجانب كريستنسن في سباق 2017

وجاء في بيان الهيئة العامة للرياضة على "تويتر": "تعرف على عدد من المشاركين في سباق الأبطال الذي سيقام باستاد الملك فهد الدولي بالرياض يومي الجمعة والسبت 2 و3 فبراير المقبل"، إضافة إلى صور المشاركين في البطولة وهم البرازيلي كاسترو، والأسكتلندي كولتهارد، والدنماركي كريستنسن، والكولومبي مونتويا، والأميركي هنتر، والنرويجي سولزبيرغ، والأميركي نيو غاردن، والبريطاني نوريس، والسعودي يزيد الراجحي".

وتعد هذه البطولة العالمية هي الثانية التي تستضيفها الرياض في عام 2018 بعد بطولة الملك سلمان للشطرنج.

كلمات دالّة

#الهيئة العامة للرياضة, #سباق الأبطال, #مونتويا, #كولتهارد

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