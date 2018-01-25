سيليتش يتأهل إلى نهائي بطولة أستراليا للمرة الأولى

تغلب مارين سيليتش على كايل إيدموند 6 / 2 و7 / 6 (7 / 4) و6 / 2، يوم الخميس، ليحجز مقعده في المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

ويلعب روجيه فيدرر، الفائز بالبطولة خمس مرات، مع الكوري تشونغ هيون يوم الجمعة في المباراة الثانية من الدور قبل النهائي على أن يلتقي الفائز منهما مع سيليتش في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم الأحد.

وسيخوض سيليتش المباراة النهائية الثالثة له في بطولات الجائزة الكبرى، غراند سلام، حيث فاز ببطولة أمريكا المفتوحة في 2014 وخسر بطولة ويمبلدون أمام فيدرر في الصيف الماضي.

واستخدم الكرواتي سيليتش، المصنف السادس في البطولة، خبرته الكبيرة في التحكم بتلهف إيدموند، الذي معادته اشتكى من الإضاءة في لوحة النتائج وتجادل مع الحكم حول نقطة. وحصل اللاعب البريطاني على فترة طبية للراحة بعدما خسر المجموعة الأولى في 35 دقيقة.

ولم يزعج أيا من هذا سيليتش، الذي تمكن بهدوء من التغلب على منافسه، ولم يسبق لأي لاعب أن وصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من البطولة.

وقال سيليتش :" أشعر أنني بحالة جيدة. خاصة في المجموعة الثانية كان يجب علي ان أحافظ على تركيزي العقلي وألعب على كل نقطة. نقطة كسر التعادل كانت حاسمة للحفاظ على الضغط".

وأضاف :" كان بإمكاني أن أرى ان حركة كيلي كانت مقيدة قليلا، لذا حاولت ان أحرك الكرة في جميع أرجاء الملعب. لدي يومان للراحة الآن، ستكون مباراة نهائية عظيمة يوم الأحد".