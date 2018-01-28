فيدرر يحرز لقب بطولة أستراليا للمرة السادسة

توج السويسري روجر فيدرر المصنف الثاني بلقبه السادس في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد فوزه على منافسه الكرواتي مارين شيليتش المصنف السادس 6-2 و6-7 و6-3 و3-6 و6-1 اليوم الأحد، محرزا لقبه رقم 20 في البطولات الكبرى.

وحسم فيدرر (36 عاما) بطل العام الماضي المجموعة الأولى لصالحه في 24 دقيقة في ملعب رود ليفر قبل أن يستعيد شيليتش توازنه وينفذ عددا من الضربات القوية لتمتد المباراة إلى مجموعة خامسة فاصلة.

وتراجع أداء فيدرر قليلا في بداية المجموعة الخامسة لكنه سرعان ما استعاد تفوقه وسيطر تماما على مجريات الأمور ليحسم المباراة ويعادل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة المسجل باسم كل من الصربي نوفاك ديوكوفيتش والأسترالي روي ايمرسون.

كما عادل النجم السويسري الرقم القياسي للأسترالي رود ليفر بالفوز بأربعة ألقاب كبرى بعد تجازه الثلاثين.