بالصور.. نتائج قرعة سباق الأبطال في الرياض

أقيمت يوم الأحد قرعة سباق الأبطال الذي سيقام في العاصمة الرياض، والتي شهدت حضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وفي القرعة المختصة بالمنتخبات، ضمت المجموعة الأولى ألمانيا، وأميركا اللاتينية، والمكسيك، والولايات المتحدة، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخب شمال أوروبا، وبريطانيا العظمى، والسويد، ومنتخب نجوم الألعاب الافتراضية، في المجموعة الثالثة والأخيرة السعودية، والإمارات، ولبنان.

وفي أدوار نصف النهائي يلتقي بطل المجموعة الأولى أمام بطل المجموعة الثالثة، وبطل المجموعة الثانية، أمام أفضل منتخب احتل المركز الثاني في المجموعتين الأولى والثانية.

وفي قرعة الأبطال الأفراد، ضمت المجموعة الأولى الكولومبي مونتويا، والبرازيلي كاسترونيفيز، والأميركي هنتر، والفائز في جولة "1A"، وفي المجموعة الثانية الدنماركي كريستنسن، والبريطاني كولتهارد، والألماني بيرنهارد، والفائز في جولة "1B"، وفي المجموعة الثالثة، السويدي كريستوفيرسون، والألماني راست، والبريطاني نوريس، وبطل جولة "1C"، وفي المجموعة الرابعة والأخيرة الأميركي نيوغاردن، والنرويجي سولبيرغ، والسعودي الراجحي، وبطل جولة "1D".

ودشنت أول نسخة من بطولة سباق الأبطال عام 1988 في مدينة باريس الفرنسية، كما أقيم هذا السباق 28 مرة، وتعد الرياض هي المدينة الـ12 التي تستضيف السباق العالمي، بعد لندن، وميامي، ودوسلدورف، ونورنبيرغ، وبكين، وبانكوك، وسانت فيليب "باربادوس"، وبرشلونة، ومدريد، وباريس، وغران كناريا في جزر الكناري الإسبانية.