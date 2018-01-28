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بالصور.. نتائج قرعة سباق الأبطال في الرياض

المصدر: العربية.نت
المؤتمر الصحافي الخاص بسباق الأبطال
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أقيمت يوم الأحد قرعة سباق الأبطال الذي سيقام في العاصمة الرياض، والتي شهدت حضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة.

نائب رئيس هيئة الرياضة بجانب فريدريك جونسون منظم نائب رئيس هيئة الرياضة بجانب فريدريك جونسون منظم

وفي القرعة المختصة بالمنتخبات، ضمت المجموعة الأولى ألمانيا، وأميركا اللاتينية، والمكسيك، والولايات المتحدة، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخب شمال أوروبا، وبريطانيا العظمى، والسويد، ومنتخب نجوم الألعاب الافتراضية، في المجموعة الثالثة والأخيرة السعودية، والإمارات، ولبنان.

وفي أدوار نصف النهائي يلتقي بطل المجموعة الأولى أمام بطل المجموعة الثالثة، وبطل المجموعة الثانية، أمام أفضل منتخب احتل المركز الثاني في المجموعتين الأولى والثانية.

جانب من تجهيزات البطولة العالمية في ستاد الملك فهد الدولي جانب من تجهيزات البطولة العالمية في ستاد الملك فهد الدولي

وفي قرعة الأبطال الأفراد، ضمت المجموعة الأولى الكولومبي مونتويا، والبرازيلي كاسترونيفيز، والأميركي هنتر، والفائز في جولة "1A"، وفي المجموعة الثانية الدنماركي كريستنسن، والبريطاني كولتهارد، والألماني بيرنهارد، والفائز في جولة "1B"، وفي المجموعة الثالثة، السويدي كريستوفيرسون، والألماني راست، والبريطاني نوريس، وبطل جولة "1C"، وفي المجموعة الرابعة والأخيرة الأميركي نيوغاردن، والنرويجي سولبيرغ، والسعودي الراجحي، وبطل جولة "1D".

الأمير عبدالعزيز بجانب جونسون ورئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية الأمير عبدالعزيز بجانب جونسون ورئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية

ودشنت أول نسخة من بطولة سباق الأبطال عام 1988 في مدينة باريس الفرنسية، كما أقيم هذا السباق 28 مرة، وتعد الرياض هي المدينة الـ12 التي تستضيف السباق العالمي، بعد لندن، وميامي، ودوسلدورف، ونورنبيرغ، وبكين، وبانكوك، وسانت فيليب "باربادوس"، وبرشلونة، ومدريد، وباريس، وغران كناريا في جزر الكناري الإسبانية.

كلمات دالّة

#سباق الأبطال, #كولتهارد, #مونتويا, #الهيئة العامة للرياضة

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