بالصور.. البرنامج الزمني لسباق الأبطال في الرياض

أعلنت الهيئة العامة للرياضة البرنامج الزمني لبطولة سباق الأبطال للأفراد والمنتخبات الذي سيقام على ملعب الملك فهد الدولي يومي الجمعة والسبت.

وستفتتح بوابات الملعب الساعة 4 عصرا يوم الجمعة، وسيبدأ العرض الساعة 7:30 مساء، وسيتم الإعلان عن السائقين 7:45 مساء، وسيبدأ سباق أبطال الأمم بتنافس فريق السعودية ضد 10 دول أخرى ليتم تحديد أسرع دولة في العالم الساعة 8 مساء، وسيكون تسليم الكؤوس الساعة 10:45 مساء، يليها عروض تيري غرانت، سائق السيارات المغامر صاحب الـ 23 رقم قياسي، وسيكون هناك دي جي خلال العرض وعروض من اف ام اكس، شادي، وعروض الدرفت.

وفي يوم السبت، والأخير في السباق، تفتتح البوابات الساعة 12 مساء، وإحماءات سباق الأبطال الساعة 2:10 مساء، وفي الساعة 2:45 مساء، سيتسابق سائقي السباقات الافتراضية أمام السائقين الفعليين، يتسابق سائقي ألعاب السيارات للأبطال مع السائقين الفعليين على أرض الواقع والمحاكي لتحديد الأفضل، وفي الساعة 3:30 مساء يبدأ العرض، ويعلن عن السائقين الساعة 3:45 مساء، وفي الساعة 4 عصرا يبدأ سباق الأبطال بين 22 سائقا، بينهم سائقين من السعودية لتحديد "بطل الأبطال"، وفي الساعة 5:40 مساء سيتسابق سائقي السباقات الافتراضية أمام السائقين الفعليين، يتسابق سائقي ألعاب السيارات للأبطال مع السائقين الفعليين على أرض الواقع والمحاكي لتحديد الأفضل، وسيتم تسليم الكؤوس في الساعة 6:45 مساء، يليها عروض تيري غرانت، سائق السيارات المغامر صاحب الـ 23 رقم قياسي، وسيكون هناك دي جي خلال العرض وعروض من اف ام اكس، شادي، وعروض الدرفت.