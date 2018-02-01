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بن خنين عن سباق الأبطال: حدث عالمي.. وشرف كبير

المصدر: العربية.نت
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عبر يزيد الراجحي، المشارك في "سباق الأبطال" عن شكره للهيئة العامة للرياضة، مؤكدا أنه سيسعى رفقة أحمد بن خنين إلى تحقيق نتائج إيجابية في السباق العالمي.

وقال الراجحي خلال مؤتمر صحافي الخميس: "نشكر هيئة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على إقامة هذه البطولة العالمية في الرياض، وسنسعى أنا وأحمد إلى حصد أفضل النتائج كوننا نتنافس مع متسابقين شاركوا في السباق نفسه 11 و13 مرة".

وأكد بن خنين أن مشاركتهم ستكون للخروج بنتيجة إيجابية: " حدث عالمي، وشرف كبير، سنحاول الخروج بأفضل ما نستطيع أمام أبطال العالم،".

كلمات دالّة

#يزيد الراجحي, #أحمد بن خنين, #سباق الأبطال

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