هيئة الرياضة تنهي استعداداتها والمتسابقون: جاهزون

عقد يوم الثلاثاء المؤتمر الصحافي الخاص بـ"سباق الأبطال" الذي سيقام يومي الجمعة والسبت في العاصمة الرياض، بحضور جميع المشاركين في السباق العالمي.

وقال الكولومبي خوان بابلو مونتويا حامل لقب "سباق الأبطال" سائق سباقات التحمل في أميركا: "سعيد بزيارة المملكة وأعجبني ما شاهدته في هذا البلد من حفاوة الاستقبال وضخامة المنشآت الرياضية بالمملكة".

وأبدى الأسكتلندي ديفيد كولتهارد سائق سباقات الفورملا 1 والفائز في 13 جائزة كبرى إعجابه بما شهدته المملكة من تطورات هائلة في شتى المجالات، والتحولات التنموية الكبرى التي حصلت من آخر زيارة له عام 1996.

وأوضح الألماني رينيه راست بطل بطولة ألمانيا للسيارات السياحية أنه حقق بطولة بورش سوبر كاب مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وأضاف: "أتمتع بعلاقة مميزة مع أصدقائي السعوديين، ومعجب كثيراً بالعادات والتقاليد هنا، وسعيد بالمشاركة في "سباق الأبطال" هذا العام في السعودية".

وأشرف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة على مضمار السباق في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.