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هيئة الرياضة تنهي استعداداتها والمتسابقون: جاهزون

المصدر: العربية.نت
المشاركون في سباق الأبطال خلال صورة جماعية
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عقد يوم الثلاثاء المؤتمر الصحافي الخاص بـ"سباق الأبطال" الذي سيقام يومي الجمعة والسبت في العاصمة الرياض، بحضور جميع المشاركين في السباق العالمي.

كولتهارد زار السعودية عام 1996 كولتهارد زار السعودية عام 1996

وقال الكولومبي خوان بابلو مونتويا حامل لقب "سباق الأبطال" سائق سباقات التحمل في أميركا: "سعيد بزيارة المملكة وأعجبني ما شاهدته في هذا البلد من حفاوة الاستقبال وضخامة المنشآت الرياضية بالمملكة".

ستاد االملك فهد بعد اكتمال المضمار ستاد االملك فهد بعد اكتمال المضمار

وأبدى الأسكتلندي ديفيد كولتهارد سائق سباقات الفورملا 1 والفائز في 13 جائزة كبرى إعجابه بما شهدته المملكة من تطورات هائلة في شتى المجالات، والتحولات التنموية الكبرى التي حصلت من آخر زيارة له عام 1996.

المتسابق الكولومبي خوان مونتويا المتسابق الكولومبي خوان مونتويا

وأوضح الألماني رينيه راست بطل بطولة ألمانيا للسيارات السياحية أنه حقق بطولة بورش سوبر كاب مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وأضاف: "أتمتع بعلاقة مميزة مع أصدقائي السعوديين، ومعجب كثيراً بالعادات والتقاليد هنا، وسعيد بالمشاركة في "سباق الأبطال" هذا العام في السعودية".

رينيه في المؤتمر الصحفي رينيه في المؤتمر الصحفي

وأشرف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة على مضمار السباق في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

نائب رئيس هيئة الرياضة أثناء إشرافه على التجهيزات نائب رئيس هيئة الرياضة أثناء إشرافه على التجهيزات

كلمات دالّة

#سباق الأبطال, #مونتويا, #كولتهارد, #الهيئة العامة للرياضة

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