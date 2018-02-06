استحداث بطولة عالمية للخيل في مهد الخيل

وجه تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، باستحداث بطولة دولية للخيل تحمل مسمى بطولة الملك عبدالعزيز لتقام في السعودية خلال العام الميلادي الجاري.

ووصف آل الشيخ البطولة بأنها الأكبر والأقوى في العالم، وكتب عبر صفحته الرسمية على "تويتر": اعتزازاً بالخيل وما تمثله من أصالة، فقد وجهت باستحداث بطولة الملك عبدالعزيز الدولية للخيل في المملكة (مهد الخيل) وستكون بإذن الله البطولة الأكبر والأقوى في العالم، وقد كلفت الأخ صالح الحمادي ليكون مديرا لهذه البطولة.

وتأتي البطولة ضمن مجموعة بطولات أقامتها الهيئة العامة للرياضة في السعودية خلال الفترة الماضية، بدأت ببطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج التي احتضنتها الرياض أواخر العام الميلادي الماضي، إضافة إلى سباق الأبطال الذي اختتم في العاصمة السعودية مؤخراً، وسباق ماراثون الرياض العالمي الذي سيقام يوم 24 فبراير الجاري.

كما سيتم إقامة بطولة نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي كلاي في جدة، وبطولة الدرون التي ستقام في النصف الثاني من العام الميلادي الجاري.