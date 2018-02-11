11 ألف مشارك في ماراثون الرياض الدولي

أكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يوم الأحد أن عدد المسجلين في سباق ماراثون الرياض الدولي المقرر في 24 فبراير الحالي اقترب من 11 ألف مشارك.



وجاء هذا في المؤتمر الصحفي الذي عقده الأمير عبدالعزيز بن تركي في قاعة المؤتمرات الصحفية بالهيئة العامة للرياضة في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.



وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد المسجلين حتى الآن للمشاركة في السباق بلغ عشرة آلاف و900 مشارك معربا عن شكره لكل من شارك في الإعداد لماراثون الرياض في فترة وجيزة لم تتجاوز شهرا ونصف الشهر.



وكانت الهيئة العامة للرياضة السعودية أعلنت قبل أسابيع قليلة عن إقامة سباق ماراثون الرياض الدولي بتوجيه من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية.



ومنحت الهيئة قوة جذب إضافية إلى ماراثون الرياض برفع قيمة الجوائز المالية للسباق إلى مليوني ريال ما ساهم في مضاعفة الإقبال على المشاركة وما من شأنه مضاعفة المنافسة في هذا السباق.



وحرصا من الشيخ على تحفيز المشاركين في السباق ، وجه بتخصيص مليوني ريال كجوائز مالية للسباق ، بواقع مليون ريال لصاحب المركز الأول ومليون ريال توزع على بقية المراكز.



ويأتي السباق ضمن الأحداث الرياضية النوعية التي تسعى من خلالها الهيئة لنشر ثقافة الألعاب الرياضية المختلفة وزيادة الإقبال على ممارسة الرياضات المتنوعة في إطار خطة المملكة لزيادة عدد الممارسين للرياضة في المملكة إلى نحو 40 بالمئة.



كما تهدف الهيئة برئاسة تركي آل الشيخ إلى تحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة بكافة أشكالها وأنواعها والتوعية بتشجيع الرياضات المختلفة.



وأكدت الهيئة أن ماراثون الرياض سيكون مفتوحا لجميع الأعمار من مواطنين ومقيمين كم سيقام لثلاث مسافات هي أربعة وثمانية كيلومترات و21 كيلومترا.



كما يتيح المنظمون فرصة المشاركة لذوي الاحتياجات الخاصة فيما سيشارك الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية في هذا الحدث الرياضي الكبير بإقامة العديد من الفعاليات المصاحبة والنشاطات المجتمعية المتنوعة.



وكانت الهيئة أعلنت أن السباق ، وهو أول ماراثون رسمي يقام بالمملكة ، سينطلق ظهر يوم 24 فبراير الحالي من جامعة الملك سعود في الرياض وينتهي إلى نفس المكان كما كشفت عن خريطة توضح مسار السباق.