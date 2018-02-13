إطلاق كأسي الملك وولي العهد للهجن في الرياض والطائف

أعلن الاتحاد السعودي للهجن موافقة تركي آل الشيخ رئيس اللجنة الأولمبية السعودية على إطلاق كأس الملك للهجن في الرياض وكأس ولي العهد للهجن في الطائف بداية من صيف العام الجاري، على أن تعلن كافة التفاصيل لاحقاً.

وقدم الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للهجن شكره لتركي آل الشيخ رئيس اللجنة الأولمبية السعودية على موافقته بإقامة البطولتين، معبراً عن اعتزازه وكافة المهتمين برياضة الهجن من مسمى غالِ على الجميع يؤكد اهتمام الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان برياضة الهجن، مشيراً إلى حرص الاتحاد على إقامة مثل هذه البطولات بما يعكس مكانتها وتاريخها وإرثها العريق، ويجسد حضارة وعراقة سباقات الهجن في السعودية.