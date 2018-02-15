بطولة جديدة للبلوت في السعودية بجوائز تبلغ مليون ريال

وافق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة على إقامة كأس الهيئة العامة للرياضة للبلوت في الرياض بين يومي 4-8 أبريل القادم وبجوائز تصل إلى مليون ريال سعودي.

وقالت الهيئة العامة للرياضة في بيان رسمي: وجه رئيس الهيئة العامة اتحاد الرياضات الذهنية والإلكترونية بالبدء في إعداد كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة التي سيكون شويش الثنيان لاعب كرة القدم السابق مديراً لها، وتصل جائزة البطل إلى 500 ألف ريال، ووصيفه 250 ألف ريال، والمركز الثالث 150 ألفاً، بينما يحصل صاحب المركز الرابع على 100 ألف ريال سعودي.

وسيكون هذا الحدث الرياضي الثالث الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بعد ماراثون الرياض الدولي الذي سيقام أواخر فبراير الجاري، وبطولة كأس الهيئة العامة للرياضة الإلكترونية.