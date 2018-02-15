البلوت.. فان مارفيك بطلها وبيل غيتس يعشقها

مع إعلان الهيئة العامة للرياضة إقامة بطولة للبلوت في الرياض، تسترجع الذاكرة مجموعة من المشاهير الذين كانوا من اللاعبين المهتمين باللعبة، ومنهم بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب السعودي السابق وبيل غيتس والممثلة الويلزية كاثرين زيتا جونز.





ويعتبر الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب السعودي السابق أحد أبطال العالم في لعبة "البلوت" أو كما تدعى "كلافيرغاس" في هولندا، وحينها حصل وصيف كأس العالم 2010 على البطولة عام 1975 وعمره 22 عاماً حينها.

ومن ضمن لاعبي البلوت بنسختها الأميركية والبريطانية، رئيس الوزراء البريطاني الشهير وينتسون تشرشل، وكان يستغل أوقات فراغه قبل توليه المنصب في لعب "البلوت"، وكذلك كان الناشط الهندي ماهاتما غاندي الذي يوصف بأنه من اللاعبين الماهرين.

وتم تنصيب الملياردير الأميركي الشهير بيل غيتس سفيراً للعبة "البريدج" في عام 2010، وكذلك الملياردير الآخر وارن بوفيه الذي قال ذات مرة " عندما ألعب البريدج وتمر أمامي فتاة جميلة فإني لا أنتبه لها".

ومن ضمن المشاهير الذين كانوا يلعبون "البلوت" أو "البريدج" الممثل الشهير عمر الشريف، الذي يراه بعض المهتمين باللعبة كأحد اللاعبين البارزين ومن المهتمين بها.

واعتبرت مجلة "سبورت إلستراتيد" في مادة نشرتها عام 1962 أن الرئيس الأميركي السابق دوايت آينزنهاور واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة، واستمر يلعبها حتى بعد أن تقلد منصبه كالرئيس الرابع والثلاثين في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشر من السياسيين الذين لا ينفكون عن لعب البلوت بمسماها "بريدج" حتى وفاتها في عام 2013.

ومن ضمن اللاعبين المعروفين بعشقهم للعبة الحسناء الويلزية كاثرين زيتا جونز، ولاعبة التنس التشيكية مارتينا نافراتيلوفا، وثوم يورك المغني الرئيسي لفرقة راديو هيد الإنجليزية الموسيقية.