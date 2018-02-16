حل اللجنة السعودية للهجن وتكليف الاتحاد بكافة أنشطتها

أصدر تركي آل الشيخ، رئيس اللجنة الأولمبة العربية السعودية يوم الجمعة، قرارا بحل اللجنة السعودية لرياضة سباقات الهجن، وتكليف الاتحاد السعودي للهجن بكافة الأنشطة والسباقات والفعاليات الخاصة بالهجن.

وجاء على صفحة الأولمبية السعودية على موقع "تويتر": تركي آل الشيخ رئيس اللجنة الأولمبة العربية السعودية يحل اللجنة السعودية لرياضة سباقات الهجن، وإنهاء تكليف الأمين العام وأمين الصندوق وممثل هيئة الرياضة والقائمين بتسيير أعمال اللجنة، وإلغاء كافة التنظيمات الإدارية والفنية المرتبطة باللجنة، وسيكون الاتحاد السعودي للهجن هو المسؤول عن كل الأنشطة والفعاليات والسباقات الخاصة بهذه الرياضة الأصيلة.